Apple arbeitet an AR-Brillen – Produktvorstellung Mitte 2017 erwartet Michael Derbort

Apple experimentiert bereits seit geraumer Zeit an AR-Brillen herum. Nun ist der Konzern ganz offenkundig so weit, dass er die resultierenden Elaborate noch in diesem Jahr vorstellen könnte.

AR statt VR

Apple-Boss Tim Cook hatte bereits früh prognostiziert, dass AR (also Augmented Reality) gegenüber VR (Virtual Reality) langlebiger sein wird. Infolgedessen hatte der Konzern den ganzen VR-Hype gelassen an sich vorüberziehen lassen, um sich gezielt den eigenen AR-Produkten zu widmen. Cook selbst hat unmissverständlich klar gemacht, dass AR und AI (also Künstliche Intelligenz) die Produkte von Apple langfristig prägen werden. Die Entwicklungsarbeiten scheinen inzwischen in einem sehr fortgeschrittenen Stadium zu sein und die baldigen Ankündigungen zu den ersten Produkten werden erwartet – vermutlich mit der Einführungen des iPhone 8.

Quelle: Tech Times