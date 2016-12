Arzt filmt Operation mit Snapchat Spectacles und stellt Story online Johannes Gehrling

Der britische Chirurg Dr. Shafi Ahmed filmte am 09. Dezember die Operation an einem Leistenbruch im London Independent Hospital und stellte sie online – mit der smarten Sonnebrille Spectacles von Snapchat!

Auch interessant: Spectacles: Snapchat-Sonnenbrille mit Videokamera

Ahmed snappte allerdings nicht zum Spaß, sondern für seine Medizinstudenten, die aus den kurzen Videos ihrer Professors etwas lernen sollten. Über eine Stunde lang drehte er immer neue, 10-sekündige Videos, unterstützt wurde er von einem Assistenten, der die Aufnahmen per Knopfdruck an der Sonnenbrille startete und die Clips anschließend über die App auf Snapchat uploadete.

Etwa 150 bis 200 Medizinstudenten folgten Ahmeds Story live, noch deutlich mehr schauten sich die Clips in den folgenden 24 Stunden an. Die etwas andere Lehrstunde wurde von den Studierenden sehr gut aufgenommen – Dr. Ahmed ist deshalb davon überzeugt, dass er die Spectacles in der kommenden Zeit noch öfter während Operationen tragen wird.

Quelle: Time