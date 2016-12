Blackberry Ã¼bergibt Smartphone-Herstellung an den chinesischen Hersteller TCL Communications

Blackberry übergibt Smartphone-Herstellung an den chinesischen Hersteller TCL Communications Michael Derbort

Bereits vor Wochen hatte Blackberry angekündigt, die Smartphone-Entwicklung einstellen und sich voll und ganz auf Software konzentrieren zu wollen. Wer befürchtet, dass damit Blackberry-Geräte vom Markt verschwinden, darf beruhigt aufatmen. Die Produktion und Entwicklung geht weiter – dank eines Lizenz-Deals.

Auf ein Neues!

Zum Schluss fristete der einstige Platzhirsch ein defizitäres Nischendasein – zu viele Innovationen wurden verpasst oder zu spät berücksichtigt. Es war also nur noch eine Frage der Zeit gewesen, ehe sich Blackberry von diesem Geschäftszweig trennen würde. Die Handys werden allerdings weiter gebaut. Nunmehr unter der Federführung von dem chinesischen Hersteller TCL Communication, der für sich selbst in Anspruch nimmt, der viertgrößte Hersteller in den USA zu sein. Für die Blackberry-Modelle DTEK50 und DTEK60 wurde TCL bereits in der Vergangenheit ins Boot geholt. Auch aus dem Hause TCL werden die resultierenden Smartphones Blackberry heißen, Blackberry selbst übernimmt den Kundendienst.

