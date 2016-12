Cyanogen Inc. macht dicht: Das Ende der beliebten ROM? Johannes Gehrling

An Heiligabend verkündete das Unternehmen Cyanogen Inc., das hinter der beliebten Android-ROM CyanogenMod steht, das Aus: Bereits zum 31.12.2016 ist Schluss. Die ROM wird es unter neuem Namen aber weiterhin geben.

Einst voller Tatendrang und Optimismus gestartet, steht Cyanogen Inc. kurz vor dem Aus – angekündigt hat sich der schleichende Niedergang des Unternehmens schon länger, nun ist es also traurige Gewissheit: Am 31.12.2016 werden alle Dienste abgeschaltet, die weitere Entwicklung beendet und nicht weiter an CyanogenMod gearbeitet.

Da es sich bei der alternativen ROM aber um Open Source handelt, bedeutet das nicht das Ende der beliebten Alternative zur Android-Version von Google: Unter dem Namen LineageOS wird das OS weiterentwickelt, dann eben unabhängig von Cyanogen Inc. Da das Unternehmen weiterhin die Rechte am Namen trägt, wird diese Umbenennung notwendig, die aber voraussichtlich keinen allzu großen Wandel des Betriebssystems selbst bedeuten dürfte.

Quellen: GoogleWatchBlog / Giga Android