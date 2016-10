Cyanogen will kleine Teile seines Android-Betriebssystems als Â»ModsÂ« verkaufen

Cyanogen will kleine Teile seines Android-Betriebssystems als »Mods« verkaufen Heiko Bauer

Neuer Chef, neue Strategie: Cyanogen, die kriselnde Firma, die kundenspezifische Versionen von Android fĂĽr Hardwareproduzenten herstellt, strukturiert ordentlich um.

Gestern wurde bekannt, dass mit Lior Tal ein neuer Geschäftsführer das Ruder übernommen hat. Er tritt die Nachfolge von Cyanogen-Mitgründer Kirt McMaster an, der nun Chef des Verwaltungsrats ist. Mit einer geänderten Firmenstrategie will Tal das angeschlagene Unternehmen aus dem Sumpf ziehen. Statt kompletter Betriebssysteme sollen künftig einzelne Features separat angeboten werden. Diese könnten die Smartphone-Hersteller in jedes vorhandene Android-OS integrieren.

