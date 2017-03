Dumm gelaufen: Die bisherigen iPhone-8-GerÃ¼chte kÃ¶nnten komplett falsch sein

Dumm gelaufen: Die bisherigen iPhone-8-Gerüchte könnten komplett falsch sein Michael Derbort

Soeben haben wir einer erschreckende Lektion gelernt: Gerüchte können womöglich nicht stimmen. Zu spüren ist dies an der Causa iPhone 8.

Wahr oder nicht wahr – das ist hier die Frage …

Es fällt schon schwer, sich diesem Thema überhaupt ernsthaft zu nähern (ich versuche es erst gar nicht), genauso wenig fällt es leicht, nicht ein wenig das berühmte Shakespeare-Zitat den Gegebenheiten anzupassen. Ulkig ist nämlich immer wieder, dass in auffallend kurzen Intervallen eine Sau nach der Nächsten durchs Dorf getrieben wird, sobald bestimmte Hersteller ein neues Smartphone-Modell ankündigen. Die üblichen Verdächtigen: Samsung und Apple.

Im Fall von Apple haben die Jungs mit der Kristallkugel geglaubt, herausgefunden zu haben, dass Apple das Modell 8 in drei verschiedenen Versionen auf den Markt wirft. Das Top-Modell soll sündhaft teuer sein, die kleineren Brüder dürften demnach auch nicht in die Billigheimer-Klasse fallen. Die Bilder des neuen Modells (wie auch die Abbildung oben) sind, wenn wir den neuesten Gerüchten glauben, nur wunderbare Ideen, die von 3D-Künstlern zusammen gerendert wurden, jedoch nicht viel mit der Realität zu tun haben.

Nach all den inzwischen lauthals postulierten Details heißt es in den neuesten angeblichen Leaks nämlich: Kommando zurück! Es ist nämlich vor nächstem Jahr gar nicht damit zu rechnen, dass Apple überhaupt einen Prototypen an den Start bringt. Ein Apple-Sprecher betont überdies, dass der Konzern bis dahin noch einen weiten Weg zu gehen habe und dass noch gar nichts beschlossen ist. Insofern begnügen wir uns alle mit der Erkenntnis, dass wir einfach noch ein paar Monate lang auf das nächste Gerücht oder aber auf die offiziellen Statements warten müssen.

Quelle: The Sun