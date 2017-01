Elephone P25: China-Phone zum absoluten Top-Preis

Wer einen Blick in Richtung Asien wirft, entdeckt dort das eine oder andere interessante Smartphone. Das Elephone P25 beispielsweise schwebt hierzulande ein wenig unter dem Radar, bietet aber feinste Technik zu einem tollen Preis.

Seit einigen Tagen ist das Teil auch in einer neuen Farbvariante erhältlich, in „Moka Gold“. Das, weil der Hersteller herausgefunden hat, dass viele Nutzer großen Wert auf die Optik eines Geräts legen. In technischer Hinsicht gibt es ohnehin wenig zu bemängeln: Unter der Haube werkelt ein Octa Core-Prozessor, der allerdings nicht näher definiert ist. 6 GB RAM sind aller Ehren wert, 64 GB Festspeicher gehen ebenfalls in Ordnung.

Das Display misst die mittlerweile üblichen 5,5 Zoll in der Diagonale und löst mit Full HD auf. Die Rückkamera stammt von Sony und schießt Fotos mit 21 MP, ein Autofokus ist verbaut. Android 7.0 ist werkseitig vorinstalliert. Zwei SIM-Karten kann das Elephone P25 aufnehmen, zusätzlich statt einer Karte auch eine microSD-Speichererweiterung. Das Gerät ist für alle Netze entsperrt und auch mit den hiesigen LTE-Bändern kompatibel.

Heiß ist der Preis: 199,90 US-Dollar will der Hersteller für das Gerät, das sind umgerechnet etwa 190 Euro. Dazu kommt allerdings noch die Einfuhrumsatzsteuer. Bestellt werden kann direkt im Shop von Elephone.

->Elephone P25 kaufen

Quelle: PM Elephone