Event mit vielen Fragezeichen – Microsoft lÃ¤dt zum groÃŸen Presse-Event ein.

Event mit vielen Fragezeichen – Microsoft l├Ądt zum gro├čen Presse-Event ein. Michael Derbort

Die Jungs aus Redmont machen es spannend: Am 26.10, um 10 Uhr Ortszeit l├Ądt Microsoft zu einer Pressevorf├╝hrung in New York ein. „Please join us to see what’s next for Windows 10“ ist alles, was dar├╝ber zu lesen ist. Was wirklich dahinter steckt, l├Ąsst sich kaum sagen. Das befl├╝gelt die Fantasie so mancher Zeitgenossen. Spekulationen gehen gar in die Richtung eines ganz gro├čen Coups.

Geheimniskr├Ąmerei

W├Ąhrend andere Unternehmen durch st├Ąndige Leaks und Ger├╝chte hervortreten (gewollt oder nicht, sei an dieser Stelle mal dahingestellt), begl├╝ckt uns Microsoft lediglich mit einigen nebul├Âsen Andeutungen. Ger├╝chte besagen bislang lediglich, es solle sich bei dieser Vorf├╝hrung um „etwas Gro├čes“ handeln. Danach ist wieder die Vorstellungskraft des Einzelnen gefragt.

Beobachter spekulieren mit einem All-in-One-PC aus der Surface-Reihe, der dann wohl in direkter Konkurrenz zum iMac von Apple an den Start gehen w├╝rde. Auch mit der Einf├╝hrung der Datenbrille Hololens oder Neues zur Xbox Scorpio stehen auf der Liste der erwartbaren Vorf├╝hrungen. Letztere soll allerdings erst Ende 2017 auf den Markt kommen, folglich scheint dieser Termin dann doch etwas verfr├╝ht.

Wer es selbst genau wissen m├Âchte, der kann sich ja dieses Event selbst zu Gem├╝te f├╝hren. Um 16 Uhr MEZ an dem genannten Tag erfolgt die ├ťbertragung per Livestream.

Quelle: Microsoft