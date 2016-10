Facebook fÃ¼r Unternehmen: Facebook at Work startet am 10. Oktober

Facebook f├╝r Unternehmen: Facebook at Work startet am 10. Oktober Michael Derbort

Am 10. Oktober ist es soweit: Facebook startet seinen lange angek├╝ndigten Dienst f├╝r Unternehmen. Das Projekt wird im Rahmen eines gro├čen Events in London gestartet. Das Projekt tr├Ągt den passenden Titel „Facebook at Work“. Optisch ist dieses Angebot mit dem bekannten Facebook absolut identisch. Allerdings gibt es da einige kleine, aber feine Unterschiede.

Was steckt dahinter?

Zun├Ąchst einmal ist der Dienst keinesfalls kostenlos. Auch eine Freemium-Variante wird es nicht geben. Jedes Unternehmen zahlt einen Obolus pro Mitarbeiter. Die genaue H├Âhe ist noch nicht bekannt.

Facebook nutzt exakt die gleiche Infrastruktur, ┬ádie wir auch vom ├Âffentlichen Facebook her kennen. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass ein Firmenaccount hermetisch von der Au├čenwelt abgeschirmt ist und dass lediglich angemeldete Mitarbeiter darauf Zugriff haben. So lassen sich also News in der Timeline hinterlegen, Diskussionsgruppen f├╝r Projekte gr├╝nden, Veranstaltungen definieren und vieles mehr. Dieser Dinst wird von den gleichen Servern aus realisiert, wie auch der ├Âffentliche Teil von Facebook, aber Sicherheit soll dadurch gew├Ąhrleistet werden, dass der Datenverkehr ├╝ber verschl├╝sselte HTTPS-Verbindungen abgewickelt wird.

Quelle: Techcrunch.com