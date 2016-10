Facebook in 100 Sprachen verf├╝gbar Michael Kaufmann

Das gr├Â├čte Social Network der Welt ist ab sofort in 100 Sprachen verf├╝gbar. Der Gr├╝nder und CEO Mark Zuckerberg verk├╝ndete diese Nachricht ├╝ber seine eigene Facebook Page, wo er auch einen gro├čen Dank an die Community┬áausspricht, die in den vergangenen Jahren einen┬ámitgeholfen habe,┬ádie Website in so vielen Sprachen verf├╝gbar zu machen.

Quelle: Mark Zuckerberg