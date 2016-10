Facebook startet Social Network fÃ¼r die Arbeit!

Facebook startet Social Network für die Arbeit! Michael Kaufmann

Mark Zuckerberg und Facebook haben gestern offiziell die Business-Variante von Facebook für die breite Masse vorgesellt. Ziel von Facebook ist es, zukünftig aucch in der Unternehmenskommunikation Fuß zu fassen. Das Projekt lief bisher unter dem Namen „Facebook at Work“ und wurde gestern umgetauft in Workplace by Facebook.

Man möchte alle gängigen Facebook Tools auch in der Business Variante anbieten. Zum Beispiel: Messenger, FB Live, Newsfeed etc.

Das Business Profil des jeweiligen Mitarbeiters wird aber nicht mit dem Privat-Profil von Facebook verbunden. Auf eine Abgrenzung von privat und beruflich wird bei Workplace laut eigenen Angaben von Facebook besonders geachtet. Nach einer dreimonatigen kostenlosen Testphase kostet jeder Benutzer in der günstigsten Variante – 3 US-Dollar im Monat.

Somit startet Facebook einen Frontalangriff auf Slack! Wir sind gespannt, wer sich hier auf Dauer behaupten kann.

Quelle: Facebook Newsroom