Fast alle Infos zum kommenden Android-EinsteigergerÃ¤t von Nokia sind durchgesickert.

Fast alle Infos zum kommenden Android-Einsteigergerät von Nokia sind durchgesickert. Johannes Gehrling

Auf der CES in Las Vegas stellte HMD Global mit dem Nokia 6 kürzlich die Rückkehr der Finnen auf dem Smartphone-Markt für 2017 an – dem soll ebenfalls in diesem Jahr mit dem Nokia E1 ein Einsteigergerät folgen.

Nicht nur Bilder und Zeichnungen des E1 liegen vor, auch die technischen Daten wurden weitestgehend publik: Es soll mit einem 5,2 oder 5,3 Zoll großen Display mit einer HD-Auflösung (1280×720) kommen, wie NokiaPowerUser berichtet. Zudem soll es zum Marktstart bereits mit Android Nougat laufen.

Des weiteren sprechen die Leaks von einem Snapdragon 425 mit 1,4 GHz (Quad-Core) als Prozessor, dem 2 GB RAM und eine Adreno 308-Grafikeinheit zur Seite stehen. Erwartet werden zudem eine 13 Megapixel-Hauptkamera und eine 5 Megapixel-Frontkamera. Der Preis des Nokia E1 steht noch in den Sternen, die offizielle Vorstellung durch HMD Global wird aber bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona im Februar erwartet.

Quelle: Gadgets360