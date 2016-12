Forscher implantieren Affen BlutgefÃ¤ÃŸe aus dem 3D-Drucker

Forscher implantieren Affen Blutgefäße aus dem 3D-Drucker Johannes Gehrling

Wir haben schon so manches skurrile Objekt aus dem 3D-Drucker gesehen – zum Beispiel Bikinis oder Waffen – aber was chinesischen Forschern jetzt gelungen ist, stellt einen Durchbruch dar.

Wissenschaftlern von Sichuan Revotek und dem Forschungszentrum für regenerative Medizin des Krankenhauses von Westchina ist es tatsächlich gelungen, mit dem 3D-Drucker künstlich hergestellte Blutgefäße in Affen zu implantieren – deren Körper nahmen den Eingriff erfolgreich an.

Die Blutgefäße werden aus stammzellenbasiertem organischem Material hergestellt. Grundlage dieses biologischen Baustoffs sind Stammzellen der Affen selbst – im Prinzip wurde das Gewebe also außerhalb der Primaten künstlich verändert, mit einem 3D-Drucker in Form gebracht und anschließend wieder implantiert. Die ganze Prozedur war erfolgreich, was die Grundlage für weiter Forschung und irgendwann wohl auch die Anwendung beim Menschen schafft.

Quelle: TechCrunch