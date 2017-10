Fotobuch-Aktion von Hartlauer Foto World bis Mitte Oktober verlÃ¤ngert

Fotobuch-Aktion von Hartlauer Foto World bis Mitte Oktober verlängert Sponsored Post

Wenn Sie immer schon die Bilder von Ihren Liebsten in einem Buch verewigen wollten, Sie nach einem passenden Geschenk mit einer persönlichen Note suchen oder gar die Erinnerungen an den Urlaub in einem speziellen Album verwalten möchten, dann ist dieses Angebot ideal für Sie!

Mit der fotodarling-Aktion von Hartlauer Foto World kann man jetzt einfach per Mausklick sein ganz persönliches Fotobuch auf fotodarling.at erstellen. Einfach die Lieblingsfotos von allen gemachten Aufnahmen heraussuchen und per Drag & Drop auf die Website hochladen. Das Bearbeitungstool auf fotodarling bietet viele kreative Möglichkeiten, dem Werk seine eigene Note zu verpassen. Sie können die Bilder nach Belieben anordnen, die Größe jeweils perfekt an den Seitengrößen anpassen und den Hintergrund ändern. Auch bei den Schriften gibt es eine große Auswahl – jeweils zu den Anforderungen und zur Situation passend. Damit die Fotos auch perfekt zur Geltung kommen, können Sie auch eine von drei Papierqualitäten („Echtfoto glanz“, „Echtfoto matt“ und „Digitaldruck matt“) bestimmen. Für den Einband ist ein samtmattes Hardcover vorgesehen.

Wenn es mal schnell gehen soll und keine Zeit zur eigenständigen Erstellung des Fotobuchs bleibt, wählt man einfach eine der zahlreichen Vorlagen aus und generiert das Werk automatisch per Mausklick.

Für jede Situation das passende Geschenk

Aktion verlängert

Eigentlich endete diese Aktion am 26. September 2017, doch aufgrund des beachtlichen Erfolgs wurde sie bis zum 15. Oktober 2017 verlängert. Somit kann man noch für die kommenden Feiertage die passenden Präsente gestalten und dabei bis zu 46,75 Euro sparen.

In diesem Angebot sind zwei Versionen enthalten, ein Buch im Hochformat und eines im Querformat:

Mit dieser günstigen Fotobuch-Aktion hat jeder die Chance, seine Erlebnisse mit seinen Liebsten zu teilen. Ein ideales Geschenk für Verwandte, Freunde – oder einfach für einen selbst.