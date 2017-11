GerÃ¼cht: Amazon bringt kostenlosen Videostreaming-Dienst

Amazon möchte die Streaming-Konkurrenz endgültig abhängen und plant einen vollkommen kostenlosen Streaming-Dienst.

Das US-Magazin AdAge berichtet über dieses Vorhaben. Laut AdAge-Bericht soll Amazon bereits mit diversen Partnern verhandeln. Das Portal soll über Werbeeinnahmen finanziert werden. Diese Partner sollen jeweils ihre eigenen Kanäle bekommen und die Werbeeinnahmen im Austausch gegen eine bestimmte Anzahl von Stunden an Content pro Woche mit Amazon teilen.

Amazon selbst bestreitet in einer Stellungnahme diese Vorhaben. Die Informationsquelle hingegen geht davon aus, dass so ein Dienst zunächst in den USA starten könnte. Ob und wenn ja, wann Amazons kostenloser Streaming-Dienst nach Europa kommt, steht allerdings in den Sternen.

Quelle: AdAge