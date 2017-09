Huawei Mate 10 und Mate 10 Lite – die ersten Bilder Michael Derbort

Am 16. Oktober wird in München die Katze aus dem Sack gelassen: Huawei hat dort zu einer Pressekonferenz geladen, in deren Rahmen das neue Mate 10 und das Mate 10 Lite enthüllt wird. Vermutlich werden dann auch zumindest die Pressevertreter einen ersten Blick auf das Gerät werfen können. Doch bereits im Vorfeld sind die ersten Bilder erschienen.

Vier Kameras

Bie den Bildern handelt es sich noch nicht um die realen Geräte – es ist eine gerenderte Abbildung, die der Bancheninsider evleaks auf Grundlage der bislang verfügbaren Informationen angefertigt hat.

Highlight sind wohl die vier Kameras auf der Geräterückseite. Während inzwischen unzählige Vorab-Bilder durch das Netz geistern, gilt dieses von Evan Blass (so der richtige Name von evleaks) als das wahrscheinlichste Abbild des finalen Gerätes. Wenn in drei Wochen das Mate 10 offiziell das Licht der Smartphone-Welt erblicken wird, zeigt es sich, wessen Kristallkugel am besten funktioniert hat.

Die Displaygrößen sollen zwischen 5,88 und 6 Zoll (je nach Modell) liegen. Der Arbeitsspeicher wird zwischen 4 und 8 Gigabyte groß sein, beim Gerätespeicher können wir uns zwischen 64 und 256 GB einrichten. Der Kaufpreis wurd auf rund 700 Euro geschätzt.

Quelle: Netzwelt