Huawei Mate 9 funktioniert auch mit Amazon’s Alexa Heiko Bauer

Zahlreiche Unternehmen stellten auf der CES in Las Vegas Produkte vor, die Amazons digitale Assistentin Alexa unterstützen. Was Konkurrent Google am wenigsten gefallen wird, ist, dass Smartphone-Gigant Huawei darunter ist.

Der chinesische Produzent von Android-Geräten bringt sein aktuelles Flaggschiff Mate 9 nun auch in den USA heraus, und zwar mit einer App, die den Nutzern Zugriff auf Alexa gestattet. Sie ist noch nicht ganz fertig und soll in den nächsten Wochen per Update nachgereicht werden. Das dürfte ziemlichen Druck auf Google ausüben, dessen Assistant mit den eigenen Pixel-Phones eingeführt wurde und denselben bislang exklusiv vorbehalten ist. Diese Strategie könnte sich nun rächen, sollte Erzrivale Amazon es schaffen, den Vorsprung weiter auszubauen.

Ob Alexa auch für Mate-9-Geräte außerhalb den USA verfügbar sein wird, blieb offen.

Quelle: Reuters