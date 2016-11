iPhone 7 Plus und Google Pixel vertragen sich nicht Johannes Gehrling

Unter ganz bestimmten Bedingungen kommen Screenshots vom iPhone 7 Plus sehr merkwürdig auf dem Google Pixel oder Pixel XL an – bisher ist der genaue Grund dafür noch unklar.

Auch interessant: iPhone 7 strahlt stärker als alle anderen

Das Problem tritt nur dann auf, wenn auf einem iPhone 7 Plus (nicht auf dem kleineren Modell der aktuellen Version) ein Screenshot innerhalb einer App gemacht und anschließend via Standard SMS/MMS-App oder Hangouts an ein Google Pixel oder Pixel XL geschickt wird. Ob es sich um eine vorinstallierte oder eine nachträglich heruntergeladene App handelt, ist egal, nur auf dem Homescreen aufgenommene Screenshots sehen auf den Google-Phones normal aus.

Zudem tritt der Fehler ausschließlich in eine Richtung auf – Schnappschüsse vom Bildschirminhalt eines Pixel sehen also auf dem iPhone 7 Plus in jedem Fall ganz normal aus.

Bisher ist nicht wirklich klar, wie der Fehler zustande kommt – Experten vermuten das Problem in der neuen Bildverarbeitung der aktuellsten Android 7.1-Version. Im Google-Produktforum berichtet ein Besitzer eines Nexus 6 mit einer Android 7.1 Custom ROM vom gleichen Fehler – die Vermutung ist also nahe liegend. Google selbst ist sich des Problems bewusst, ob und wann es behoben wird, ist derzeit aber noch völlig unklar.

Quelle: Android Police