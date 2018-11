LG patentiert Smartphone mit 16 Kamera-Linsen Christoph Lumetzberger

LG hat bereits im Jahr 2014 ein Patent eingereicht, in welchem von einem Smartphone die Rede ist, welches mit 16 Kameralinsen ausgestattet sein soll. Dieser Einreichung wurde nun stattgegeben. Die Linsenzahl wirkt auf den ersten Blick überzogen, könnte jedoch eine völlig neue Art der Smartphone-Fotografie bedeuten.

Nämlich dann, wenn Fotos künftig aus mehreren, leicht abweichenden Blickwinkeln aufgenommen werden können. Dies soll viele neue Möglichkeiten bieten, Fotos im Nachhinein zu bearbeiten, um Objekte aus dem Bild zu entfernen. Außerdem liegt es auf der Hand, dass auch die 3D-Fotografie hierdurch aufgewertet werden könnte.

Das US-amerikanische Patent- und Markenamt hat bereits sein okay gegeben, es wird jedoch abzuwarten sein, ob es auch zu einer entsprechenden Umsetzung in die Praxis kommt. Denn schließlich wird nicht jedes eingereichte Patent auch in die Praxis umgesetzt.

Quelle: extremetech.com