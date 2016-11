Mehr Sicherheit fÃ¼r WhatsApp: Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt

Mehr Sicherheit für WhatsApp: Zwei-Faktor-Authentifizierung kommt Johannes Gehrling

Gelangt eure SIM-Karte in fremde Hände, kann der Dieb bisher problemlos auf euer WhatsApp-Konto zugreifen und dort nicht unerheblichen Schaden anrichten. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die in der App-Beta schon verfügbar ist, bekommt ihr einen neuen Schutzmechanismus an die Hand.

Das ganze System funktioniert sehr ähnlich wie bei anderen Apps und Diensten auch: Wollt ihr euch auf einem Gerät erstmals in WhatsApp einloggen, genügt es nicht mehr wie bisher, nur eine SMS zu empfangen – zusätzlich müsst ihr auch noch einen Code eingeben, den ihr mit dem Einschalten der zweiten Sicherheitsstufe festgelegt.

So aktiviert ihr die Funktion

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert ihr in der Beta-App folgendermaßen: Startet WhatsApp, öffnet die Einstellungen, klickt auf Account und schließlich auf „Verifizierung in zwei Schritten“. Dort könnt ihr den zusätzlichen Sicherheitsmechanimus scharfstellen und einen Code festlegen – oder auch wieder ausschalten. Solltet ihr die Zahlenfolge einmal vergessen, könnt ihr eine E-Mail anfordern, die einen Link zum Zurücksetzen enthält.

Bald auch für alle

Momentan gibt es die Zwei-Faktor-Authentifizierung nur in der WhatsApp-Beta. Der neue Sicherheitsmechanismus wurde aber schon vor einiger Zeit angekündigt – allzu lange sollte die Veröffentlichung für alle Nutzer in der Release-Version der App also nicht mehr dauern.

