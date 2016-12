Mitarbeiter verklagt Google wegen internen â€žSpionageprogrammsâ€œ

Mitarbeiter verklagt Google wegen internen „Spionageprogramms“ Heiko Bauer

Ein Google-Produktmanager verklagt das Unternehmen wegen seiner internen Geheimhaltungspolitik. Angeblich setzt diese darauf, dass Mitarbeiter ihre Kollegen verraten, wenn sie Informationen geleakt haben könnten.

Es soll zudem ein Verbot geben, Bedenken wegen illegaler Aktivitäten innerhalb des Konzerns schriftlich zu äußern, selbst gegenüber den eigenen Anwälten. Die Aufzeichnungen könnten in die Hände von Regulatoren oder Strafverfolgern geraten. Es ist nicht einmal erlaubt, ohne spezielle Genehmigung eine Geschichte über „jemanden“ zu schreiben, der „in einem Unternehmen im Silicon Valley“ arbeitet, auch wenn Google dabei nicht namentlich genannt wird.

Insgesamt gibt es zwölf Anklagepunkte. Ein Schuldspruch in allen Fällen könnte die Firma 3,8 Milliarden Dollar kosten. 75 Prozent davon gingen als Strafe an den Staat, der Rest würde an die 65.000 Angestellten verteilt. Das wären rund 14.600 Dollar pro Kopf.

