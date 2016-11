Galaxy S7 Edge: Neue Farbvariante geleaked Johannes Gehrling

Als Antwort auf die neuen iPhones in Jet Black scheinen die Südkoreaner eine Neuauflage des mittlerweile neun Monate alten Smartphones in glänzendem Schwarz zu planen.

Einige Zeit nach dem ursprünglichen Release eines Smartphones das gleiche Gerät nochmal in einer neuen, meist ausgefallenen Farbe zu veröffentlichen, ist in der Branche schon länger nichts ungewöhnliches mehr. Selbst Google brachte 2014 einige Monate nach der erstmaligen Veröffentlichung sein damals aktuelles Gerät, das Nexus 5, nochmal in einer roten Variante heraus – und auch Samsung hat damit schon Erfahrungen, man denke nur an das blaue S7.

Nun erscheint wohl auch die Phablet-Variante des immer noch aktuellen Topmodells in einer neuen Farbvariation. Scheinbar hat sich Samsung dabei von Apple inspirieren lassen, denn die durchgesickerten Bilder zeigen das Smartphone in einem glänzenden Schwarz, ganz so wie das iPhone 7 in Jet Black.

Die Bilder sind durch einen Samsung-Mitarbeiter ans Tageslicht gekommen, der die Schnappschüsse auf seinen Weibo-Account hochgeladen hat.

Insider vermuten, dass das Unternehmen damit versuchen will, das Debakel um das Note 7 etwas auszugleichen, das um diese Zeit sonst normalerweise für gute Weihnachtsumsätze sorgt. Deswegen wird die Veröffentlichung des neuen S7 Edge auch im Dezember erwartet, pünktlich zum Feiertagsgeschäft also.

Dieses Datum ist aktuell aber noch genauso unklar wie die Verfügbarkeit auf den verschiedenen Märkten. Wir halten dich hier auf androidmag.de aber natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es neue Informationen dazu gibt – also schau regelmäßig vorbei, wenn dich das S7 Edge in der neuen Farbvariante interessiert!

Quelle: Forbes / SamMobile