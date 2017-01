Das Comeback von Nokia steht unmittelbar bevor!

In China sind geleakte Skizzen aufgetaucht, die das Nokia D1 und E1 zeigen sollen. Mindestens eines davon könnte bereits Ende Februar zum Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt werden.

Bild: TechnSmart

Die Bilder zeigen zwei ähnliche Smartphones. Ein sichtbarer Unterschied sind die stärker abgerundeten Ecken des linken Gerätes, welches das D1 sein soll. Zudem hat dieses einen deutlich breiteren, möglicherweise physischen Homebutton, der einen Fingerabdruckscanner besitzen dürfte. Beim E1 gibt es offenbar nur einen Softkey.

Laut der Quelle wird es ein 5- und ein 5,5-Zoll-Modell geben. Allerdings ist nicht sicher, ob es das D1 in zwei Varianten geben soll oder das D1 in 5 und das E1 in 5,5 Zoll bzw. umgekehrt.

