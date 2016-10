Runtastic und Google kooperieren miteinander Michael Derbort

Der ober├Âsterreichische Hersteller Runtastic ist inzwischen Marktf├╝hrer mit Fitness-Trackern und damit Synonym f├╝r moderne Trainingsmethoden, die von mobilen Endger├Ąten unterst├╝tzt werden. Die Apps von Runtastic wurden inzwischen mehr als 190 Millionen Mal herunter geladen, ganze 95 Millionen registrierte Anwender kann der Konzern f├╝r sich verbuchen. Nun kommt noch eine Kooperation mit Google Play Music hinzu.

Mit Musik geht alles besser

Die Motivationshilfe durch Musik wurde laut Runtastic-Chef┬áFlorian Gschwandtner als erwiesen an. Nutzer-Feedbacks wie auch wissenschaftliche Studien liefern hier ein eindeutiges Ergebnis. In diesem Sinne bietet die Zusammenarbeit mit Google Play Music Anwendern Zugriff auf ├╝ber 40 Millionen Tracks, aus denen sich nach eigenem Geschmack die passende Playlist zusammenstellen l├Ąsst.

Diese Funktionen sind nun in der Runtastic-App integriert. Es besteht also keine Notwendigkeit, f├╝r die Trainings-Beschallung zwischen mehreren Apps hin und her wechseln zu m├╝ssen, die Auswahl oder der Wechsel der Playlists erfolgt ganz bequem durch das integrierte Zusatzfeature.

Quelle: Google