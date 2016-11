Samsung arbeitet an eigener App fÃ¼r die elterliche Kontrolle

Samsung arbeitet an eigener App für die elterliche Kontrolle Johannes Gehrling

Apps, mit denen Eltern die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder kontrollieren können, gibt es im Google Play Store wie Sand am Meer. Das hält Samsung aber nicht davon ab, eine eigene Version zu entwickeln, wie SamMobile berichtet.

Die Anwendung mit dem unspektakulären Namen „Family Care“ soll es Eltern unter anderem ermöglichen, die Nutzungszeit des Smartphones ihrer Sprösslinge zu beschränken, entweder insgesamt, für eine spezielle Art von Apps (z.B. alle Spiele) oder für eine bestimmte Anwendung. Außerdem kann eingestellt werden, dass sich die Kinder vor der Installation einer App oder beispielsweise einem Musik-Download erst die Erlaubnis der Eltern einholen müssen.

Auf der anderen Seite können die Kleinen eine Bitte abgeben, abgeholt zu werden, zum Beispiel am aktuellen Standort laut GPS, in der Schule oder an einem anderen Ort, der auf einer Karte angegeben wird. Zudem können sie Feedback geben, ob die Katze gefüttert wurde, die Hausaufgaben gemacht sind oder andere Aufgaben erledigt wurden.

Die Kopplung der Geräte wird über QR-Codes abgewickelt. Auf Eltern-Seite soll die App eine auf Karten basierte Übersicht über Nutzungszeit, Installations- und Abhol-Anfragen und erledigte und offene Aufgaben bieten.

Noch ist unklar, wann die App veröffentlicht werden soll – ebenso, ob sie exklusiv für Galaxy-User sein oder auf allen Android-Geräten laufen wird. Ein sehr naheliegender Zeitpunkt für den Release wäre die Vorstellung des Samsung Galaxy S8 im nächsten Jahr, wie auch SamMobile vermutet.

Quelle: SamMobile