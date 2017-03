Samsung Galaxy S8: Vollbild-Leak zeigt Smartphone mit â€žInfinityâ€œ-Display

Der bekannte US-Blogger Evan Blass hat gestern ein offiziell wirkendes Pressefoto des Samsung Galaxy S8 veröffentlicht.

Darin ist zu sehen, dass das S8 mit einem sogenannten Infinity-Display kommen wird, einem Bildschirm, also der wie der gleichnamige Pool zu den Rändern hin ausläuft. Bis ganz an den Rand geht leider nicht, aber es sollen 80 Prozent der Vorderfläche durch das Display abgedeckt sein. An den Prozentsatz des Xiaomi MiMix kommt das S8 damit zwar nicht heran, aber immerhin wirkt das S8 damit recht kompakt, obwohl das Display wahrscheinlich auf 5,7 Zoll angewachsen ist. Das Plus soll gar mit einer 6,2 Zoll-Diagonale kommen.

Nicht alles was schön und trendig ist, ist jedoch ein Segen. So gibt es bei den „All-Screen“ -Designs bereits Kritiker, die der Meinung sind, dass die Usability dabei leide. Dass man das Display öfter mal versehentlich aktivieren könnte und dass die Kosten deutlich höher sein werden. Außerdem würde die Robustheit des Smartphones leiden, weil das Display bei einem Sturz noch schneller zerbrechen könnte.

Der Fingerprint-Sensor dürfte nach hinten gewandert sein. Und der Akku nun wohl explosionssicher sein.

Vorgestellt wird das S8 am 29. März in New York.

Quelle: Evan Blass/Twitter