Snapchat lÃ¤sst grÃ¼ÃŸen: Facebook testet neues Feature in Polen

Snapchat l├Ąsst gr├╝├čen: Facebook testet neues Feature in Polen Michael Derbort

„Messenger Day“ hei├čt das neue Extra, das Facebook gerade in Polen testet. Es erinnert fatal an die Snapchat-Stories. Nutzer k├Ânnen Videos und Fotos zusammenstellen und die mit Freunden teilen. Nach 24 Stunden landet alles wieder im Daten-Nirwana.

Nicht zum ersten Mal

Das ist nicht das erste Mal, dass Facebook Features von Snapchat kopiert. Es ist augenscheinlich, dass der Konzern offensiv gegen die unleidige Konkurrenz ank├Ąmpft und in diesem Zug schamlos dessen Funktionen kopiert. Der Test in Polen wurde von Facebook best├Ątigt, ob „Messenger Day“ tats├Ąchlich eines Tages ausgerollt wird, ist derzeit nicht bekannt. Facebook selbst h├Ąlt sich in dieser Frage auch bedeckt.

Quelle: TechCrunch