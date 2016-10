So sparst du dir lÃ¤stige Kratzer am Handy-Display!

So sparst du dir lästige Kratzer am Handy-Display! Michael Kaufmann

Kratzer am Display nerven extrem. Besonders dann, wenn das neue Smartphone einige hundert Euro kostet. Apple hat sich mit dem neuen iPhone in Jet Black (diamantschwarz) diesbezüglich einen Fauxpas geleistet.

Medienberichten zufolge ist das neue iPhone in dieser Farbe besonders anfällig für Kratzer sein. Videos in Social Media verdeutlichen diese Problematik. Apple selbst gibt sich gewohnt zynisch und rät den Kunden sich eine Schutzhülle zu kaufen.

Gesagt getan, wir von Androidmag haben uns die Auswahl der Displayschutzfolien von mobilefun.de angesehen und mit einer Step-by-Step Anleitung versehen.

Produkte im Androidmag Test:

Olixar Full Cover Tempered Glas iPhone 7 Displayschutz in Schwarz

Olixar iPhone 7 Displayschutz 2-in-1 Pack (im Test nicht verwendet, aber als Alternative zum Glas möglich)

Olixar Ultra-Thin iPhone 7 Gel HĂĽlle in Kristall Klar

Step 1:

Step 2:

So vermeidest du Kratzer auf deinem neuen Smartphone!

Step 3:

Step 4:

Fazit:

Ein Displayschutz macht bei teuren Geräten auf jeden Fall Sinn, vor allem wenn das Gerät länger als nur für eine kurze Zeit in neuem Glanz erstrahlen soll. Die Produkte von mobilefun.de (Marke: olixar) haben in unserem Test sehr gut abgeschnitten. Bei dem Displayglas blieben kaum Bläschen, jene die noch geblieben sind waren am Tag darauf bereits verschwunden. Also von unserer Seite gibt es eine eindeutige Kaufempfehlung!