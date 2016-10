Theta SC als gÃ¼nstige 360-Grad Kamera von Ricoh

Theta SC als g├╝nstige 360-Grad Kamera von Ricoh Samuel Gr├Âsch

Der Kamerahersteller Ricoh stellt mit der Theta SC eine g├╝nstigere Version der Theta S vor. Bei der Theta S handelt es sich um die 360-Grad Kamera des Unternehmens. Die SC Variante kommt mit zwei f 2.0 Linsen die jeweils mit einem 12 Megapixel Sensor zusammenspielen. So entsteht 360-Grad Material in 1080p.

Der Kostenpunkt wird mit 300$ Dollar beziffert, w├Ąhrend der Verkauf – zumindest in den USA – direkt startet. Als kleiner Bruder der Theta S wird auch die SC besonders einfach zu bedienen sein, was es ihr dennoch nicht unbedingt leichter macht auf dem wachsenden Markt der 360-Grad Kameras gegen Samsung und Co. zu bestehen.

Quelle: theverge.com