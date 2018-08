Verschiebung am Treppchen: Huawei Ã¼berholt Apple bei Smartphone-VerkÃ¤ufen

Verschiebung am Treppchen: Huawei überholt Apple bei Smartphone-Verkäufen Christoph Lumetzberger

Wie das Marktforschungsinstitut Gartner in einer Studie feststellte, befindet sich Huawei in Sachen weltweiter Smartphone-Verkäufe auf dem Vormarsch. Der chinesische Hersteller hat sich demnach den zweiten Platz in der Rangliste geholt und Apple auf den Bronze-Rang vertrieben.

Huawei konnte den Marktanteil auf 13,3 Prozent ausbauen, während Apple im Vergleich zum Vorjahr kleine Einbußen in Kauf nehmen musste. Nach 12,1 Prozent im Jahr 2017 kamen die Kalifornier nun auf einen Marktanteil von 11,9 Prozent.

Auf Platz eins liegt nach wie vor Samsung, die zwar auf den ersten Blick mit einem Anteil von 19,3 % fast jedes fünfte Smartphone auf diesem Planeten verkauften, im Vergleich zum Vorjahr jedoch stark verloren haben. Damals waren es noch 22,6 Prozent gewesen.

