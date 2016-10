WikiLeaks: Ecuador stellt Assange das Internet ab

Schwere Zeiten f├╝r Julian Assange: Dem Wikileaks-Gr├╝nder wurde das Internet abgestellt – von der ecuadorianischen Regierung. Der Grund: Seine Einmischung in den US-Wahlkampf.

Genauer: Ecuador vertrete den Grundsatz der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer L├Ąnder und mische sich nicht in Wahlprozesse ein. Damit best├Ątigte man den radikalen Schritt. Man habe ├╝bergangsm├Ą├čig die Internetleitung in der Botschaft gekappt. Assange hat damit momentan keine M├Âglichkeit, sich an die Au├čenwelt zu wenden.

Bekanntlich hat das Ganze ein Vorspiel: Assange hatte auf Wikileaks eine Vielzahl an Dokumenten ├╝ber Hillary Clinton ver├Âffentlicht. Laut Ecuador h├Ątten diese Einfl├╝sse auf den Wahlkampf.

Quelle: TheGuardian