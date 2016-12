WPP-Group investiert 70 Millionen Dollar in Snapchat-Werbung Heiko Bauer

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Martin Sorrell, der Chef des britischen Werbegiganten WPP, auf einer Konferenz mitgeteilt, dass das Unternehmen für seine Kunden 70 Millionen Dollar in Werbeanzeigen auf Snapchat eingesetzt hat.

Für Snapchat sind die 70 Millionen Dollar ein ansehnlicher Anteil am Werbeeinkommen. Snap Inc., das Unternehmen hinter der Plattform, hat Investoren kürzlich erklärt, man erwarte dieses Jahr insgesamt 250 bis 350 Millionen Dollar. Allerdings ist der Betrag eher bescheiden im Vergleich zu den Summen, die an andere Online-Plattformen fließen. Im Oktober hatte Sorrell erklärt, WPP werde dieses Jahr 5 Milliarden Dollar an Google zahlen. 2015 waren es noch 4 Milliarden. An Facebook floss im selben Jahr eine Milliarde.

