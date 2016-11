Das grÃ¶ÃŸte Risiko fÃ¼r den BÃ¶rsengang von Snap Inc.: MÃ¤nner. Beziehungsweise Frauen.

Das größte Risiko für den Börsengang von Snap Inc.: Männer. Beziehungsweise Frauen. Hartmut Schumacher

Snap Inc. geht an die Börse. Um erfolgreich zu sein, benötigt das Unternehmen mehr Frauen in der Führungsetage. So zumindest eine Theorie.



Der Snapchat-Betreiber Snap Inc. plant den Gang an die Börse. Voraussichtlich im März 2017, möglicherweise aber auch erst im zweiten Quartal jenen Jahres. Die voraussichtliche Börsenbewertung des Unternehmens liegt zwischen 20 und 40 Milliarden US-Dollar.

Eine große Gefahr, die Snap Inc. laut „Fortune“ bedenken sollte: eine zu geringe Vielfältigkeit. – Was ist damit gemeint? Zu viele Männer in der Chefetage. Genauer gesagt: zu viele weiße Männer.

Laut der „Fortune“-Theorie sei diese mangelnde Vielfältigkeit der Grund für die gegenwärtigen Probleme beispielsweise von Twitter – und von einer Reihe anderer Unternehmen.

Die gegenwärtige Aufsichtsrat von Snap Inc. bestehe aus fünf Männern und lediglich einer Frau. Ein Großteil der Snapchat-Benutzer sei jedoch weiblich. Und das Unternehmen benötige eine Führungsmannschaft, die die Bedürfnisse dieser Benutzerinnen verstehe.

Männer wissen also nicht, was Frauen wollen. Eine überzeugende Theorie?

