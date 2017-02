Das Smartphone nur alle drei Monate aufladen? So kÃ¶nnte es in Zukunft klappen.

Das Smartphone nur alle drei Monate aufladen? So könnte es in Zukunft klappen. Hartmut Schumacher

Ein neuartiges Material kann dafür sorgen, dass Computer und Smartphones deutlich weniger Energie benötigen als bisher.



Wissenschaftler unter anderem der Cornell University haben ein magnoelektrisches Multiferroikum entwickelt – ein spezielles Material also, das sowohl ferromagnetisch als auch ferroelektrisch ist.

Klingt kompliziert, ist es auch, wird aber ganz handfeste Folgen für unseren Alltag haben. Denn derartige Materialien erlauben es, Prozessoren von Computern und Smartphones mit wesentlich weniger Energie zu betreiben als bislang – und zwar angeblich etwa 100 mal weniger. Wenn Sie Ihr Smartphone also derzeit noch jeden Tag aufladen müssen, so sollte es in Zukunft möglich sein, dies lediglich noch alle 100 Tage erledigen zu müssen.

