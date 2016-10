Die neuen Headsets der Byron-Reihe Sponsored Post

Das Headset-Sortiment von beyerdynamic bietet fĂŒr jeden Anwender etwas: vom kabelgebundenen Einsteigermodell bis hin zur drahtlosen Luxus-AusfĂŒhrung.

Smartphone-Benutzer, die Wert legen auf KlangqualitĂ€t und auch ihre Umgebung nicht zu ihrem Musikgeschmack bekehren möchten, schließen ein Headset an ihr Smartphone an. Wegen der immer stĂ€rkeren Verbreitung von Smartphones ist es nicht verwunderlich, dass der Absatz von Kopfhörern und Headsets weltweit von 236 Millionen Exemplaren im Jahr 2013 auf 334 Millionen im Jahr 2016 gestiegen ist.

Beyerdynamic, einer der bekanntesten deutschen Hersteller im Bereich der Audiotechnik, hat auf der Internationalen Funkaustellung 2016 gleich drei interessante Headsets vorgestellt:

Byron

Das Einsteigermodell Byron lĂ€sst sich per Kabel an Smartphones und Tablets anschließen. Ins Kabel integriert ist eine Fernbedienung, die es erlaubt, das Abspielen der Musik zu pausieren, zum nĂ€chsten Titel zu springen und (auf Android-GerĂ€ten) auch die LautstĂ€rke zu regeln.

Ebenfalls vorhanden ist ein eingebautes Mikrofon, so dass du das Headset auch zum Telefonieren verwenden kannst. GesprĂ€che annehmen kannst du ĂŒber die integrierte Fernbedienung.

Byron BT

Das Modell Byron BT verzichtet auf ein Verbindungskabel und ĂŒbertrĂ€gt die Audiodaten zwischen Smartphone und Headset stattdessen komfortabel per Bluetooth. Der aptX-Codec von Qualcomm sorgt dafĂŒr, dass unter diesem drahtlosen Komfort die TonqualitĂ€t nicht leidet.

Die Fernbedienung des Byron-BT-Headsets funktioniert sowohl mit Android- als auch mit iOS-GerĂ€ten. Auch dieses Headset verfĂŒgt natĂŒrlich ĂŒber ein Mikrofon zum FĂŒhren von Telefonaten.

Der Akku des Headsets hĂ€lt bis zu siebeneinhalb Stunden lang durch. Sprachansagen informieren dich ĂŒber den Akkustand. Aufladen lĂ€sst sich der Akku ĂŒber das mitgelieferte Ladekabel innerhalb von zwei Stunden – an jedem USB-Stromlieferanten, also beispielsweise an einem Smartphone-LadegerĂ€t oder am Anschluss eines Notebooks.

Byron BTA

Das Modell Byron BTA schließlich entspricht weitgehend dem kabellosen Modell Byron BT. Allerdings unterstĂŒtzt es auch den AAC-Codec, der auf Apple-GerĂ€ten zum Einsatz kommt. DarĂŒber hinaus ist eine USB-Ladeschale im Lieferumfang des Headsets enthalten – womit das Aufladen des Akkus lediglich eineinhalb Stunden dauert.

Preise

Das Modell Byron kostet 49 Euro, das Modell Byron BT 99 Euro und das Modell Byron BTA 199 Euro. ErhÀltlich sind die Headsets ab Mitte November.

Hersteller: beyerdynamic