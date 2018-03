DXoMark kÃ¼rt das Galaxy S9 Plus zum besten Kamerahandy

DXoMark kürt das Galaxy S9 Plus zum besten Kamerahandy Philipp Lumetsberger

Vor kurzem wurde noch Apples iPhone X als das beste Kamerahandy von einer US-Verbraucherorganisation ausgezeichnet. Das renommierte Portal DXoMark hat diesen Titel nun dem Galaxy S9 Plus verliehen.

Im Test von DXoMark erhielt das Samsung-Phone beeindruckende 99 Punkte, es liegt allerdings nur mit einem Punkt Vorsprung vor dem Pixel 2 auf dem ersten Platz. DXoMark entdeckte bei dem Test keine gröberen Schwächen beim Galaxy S9 Plus. Die für die Bewertung ausschlaggebenden Foto- und Videotests verliefen gleichermaßen gut und überzeugten die Tester von DXoMark auf der ganzen Linie. Im Bereich Foto konnte das Galaxy S9 Plus unglaubliche 104 Punkte erlangen, im Videotest erhielt das Phone 91 Punkte. Besonders positiv hervorgehoben wurden das geringe Bildrauschen, die ausgezeichnete Detailtreue sowie ein besonders exakter Autofokus. Lediglich für Schwankungen bei der Belichtung gab es in der Benotung Abzüge. Die Videos des Galaxy S9 Plus zeichnen sich vor allem durch eine besonders gute Bildstabilisierung und ihre hellen Farben aus.

Quelle: DXoMark