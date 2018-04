ESET-Forscher finden gefÃ¤lschte Security-Apps im Play Store

Den Experten des auf IT-Sicherheit spezialisierten Herstellers ESET ist es kürzlich gelungen 35 Fake-Security-Apps im Google Play Store zu entdecken.

Bei diesen „Security-Apps“ für Smartphones und Tablets werden dem Nutzer nach der Installation unerwünschte Werbeeinschaltungen und falsche Benachrichtigungen über einen vermeintlichen Virenfund auf den jeweiligen Geräten angezeigt. ESET hat die verdächtigen Apps umgehend gemeldet und diese wurden bereits aus dem Play Store entfernt. Nutzer fallen aufgrund gefälschter positiver Bewertungen im Play Store immer wieder auf betrügerische Apps herein und laden diese herunter. Gerade im Bereich der Smartphone-Sicherheit setzen viele Nutzer auf kostenlose Apps. Experten raten jedoch dazu, bei der Installation von Security-Apps auf bekannte Hersteller zu setzen. In den meisten Fällen bieten diese auch eine kostenlose Basis-Version ihrer ansonsten kostenpflichtigen Apps an. Detaillierte Informationen sowie die Namen der von den ESET-Experten enttarnten Apps sind unter WeLiveSecurity zu finden.