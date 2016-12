Facebook: Kampf gegen gefÃ¤lschte Nachrichten

Facebook: Kampf gegen gefälschte Nachrichten Hartmut Schumacher

Facebook will in Zukunft härter gegen Fake News vorgehen – mit Hilfe der Anwender.



Facebook hat in letzter Zeit einige Kritik einstecken müssen für die Rolle, die das soziale Netz beim Verbreiten von „Fake News“ spielt – also von gefälschten oder erfundenen Nachrichten. Nun hat der Facebook-Chef Mark Zuckerberg angekündigt, wie das Unternehmen in Zukunft gegen Fake News vorgehen will:

Ab heute sei es für Facebook-Anwender einfacher, gefälschte Nachrichten zu melden. Wenn viele solcher Meldungen bezüglich einer Nachricht eintreffen, dann übermittele Facebook diese Nachricht an unabhängige Faktenprüfer. Falls diese der Meinung sind, die Nachricht sei gefälscht, dann werde sie die Markierung „disputed“ („umstritten“) erhalten.

Solche Nachrichten ließen sich allerdings nach wie vor abrufen und mit Freunden teilen. Es sei jedoch nicht mehr möglich, mit „umstrittenen“ Nachrichten über Werbung Geld zu verdienen.

Quelle: Facebook