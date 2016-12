Facebook: Slideshow-Funktion setzt deine Fotos automatisch zu Videos zusammen Hartmut Schumacher

Unbewegte Fotos per Facebook teilen? Wie langweilig und altmodisch! Die Facebook-App erzeugt nun auf Wunsch aus Fotos kurze Dia-Show-Videos.



Auch interessant: Facebook Messenger jetzt mit Gruppen-Videochats

Im Juni dieses Jahres hat Facebook die „Slideshow“-Funktion vorgestellt. Allerdings war sie zunächst nur auf iOS-Geräten verfügbar. Nun sieht es jedoch so aus, als ob sie ihren Weg bald auch in die Android-Welt finden würde. Denn in der Betaversion der Facebook-App lässt sie sich bereits nutzen.

Die „Slideshow“-Funktion fertigt aus deinen Fotos automatisch einen kurzen Video-Clip an. Zu diesem Zweck wählst du mindestens drei Fotos aus – und entscheidest dich für eines der vorgegebenen Hintergrundmusikstücke. Auch das Markieren von Freunden auf den Fotos ist möglich.

Zu guter Letzt darfst du noch die Länge des Video-Clips festlegen und angeben, ob er in HD vorliegen soll.

Quelle: Facebook-Betaversion im Play Store