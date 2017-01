Die verrÃ¼cktesten Apps Ã¼ber Donald Trump

Die verrücktesten Apps über Donald Trump Michael Derbort

Sie nennen ihn „Hairforce One“ oder „Fönwelle des Grauens“ – die immer zahlreicher werdenden Gegner des neuen US-Präsidenten lassen nichts aus, um ihre Kritik offen zu äußern. Viele tun ihn als Witzfigur ab, anderen bleibt das Lachen hingegen im Hals stecken. Einige seiner Kritiker können zudem programmieren und melden sich auf diese Weise zu Wort. Hier die abgefahrensten Apps zu dem unfreiwilligen Polit-Clown.

Make America Kittens Again

Das ultimative Rezept gegen vorzeitigen Augenkrebs: Hierbei handelt es sich nicht um eine App, sondern um ein Browser-Plugin. Und was macht es? Ganz einfach: Sobald ein Bild von Donald Trump irgendwo auf einer Webseite auftaucht, wird es durch ein Foto von einer niedlichen Katze ersetzt. Sozusagen „Make cat not Trump“. Den Augenschoner gibt’s hier.

Trigger Finance

iPhone-Nutzer, welche die Finanzmärkte im Auge behalten möchten, können auf ein ganz besonderes Werkzeug zurückgreifen. „Trigger Finance“ heißt das Elaborat, das gleichermaßen Trumps berüchtigte Tweets und parallel dazu die Reaktion der Aktienmärkte im Auge behält. Sobald es dort wegen einer dieser Äußerungen mal wieder zu einer Bewegung kommt, gibt es Alarm. Und hier geht es zu der App.

Trump Tapper

Ebenfalls nur für iPhone-Nutzer gibt es die App „Trump Tapper“. Ziel dieses Spiels ist, so schnell wie möglich auf die Trump-Figur zu tippen, denn da sprudeln die Dollarnoten nur so aus dem Knaben heraus. Wer die meisten Kohlen einsammelt, gewinnt. Freunde des virtuellen Geldregens laden sich hier die App herunter.

Punch the Trump

Auch Android-Jünger können sich austoben: Bei „Punch the Trump“ können wir dem Kerl mal so richtig unsere Meinung geigen – und zwar mit reichlich angewandter Physik. Als Powerups gibt es auch Baseball-Schläger und Ninja-Sterne. Natürlich liegt es uns fern, zur Gewalt aufzurufen, aber auf das Display zu klopfen, tut ja keinem weh (nur nicht zu fest, damit das Displayglas die Attacke überlebt). Für zusätzliche Aggressionen sorgt allerdings die aufdringliche Werbung. Der Satz heiße Ohren für Donnie ist hier zu finden.

Trumps Wall

In dieser App helfen wir unserem zu heiß geföhnten Mauerbauer dabei, eben jenes Bauwerk zu errichten. Angetrieben von seinen Sprüchen bewegen wir einen Kran hin und her, um Betonblöcke auf die gewünschte Stelle fallen zu lassen. Platzieren wir sie richtig, geht es weiter, auf dass die Mauer recht hoch werde. Wird ein Block falsch platziert, bricht die ganze Geschichte in sich zusammen und wir sind – was sonst? – gefeuert. Diese App gibt es sowohl für Android als auch für iOS.

Trumbies

Kennen wir ja schon: „Alien vs. Predator“, „Freddie vs. Jason“ – berühmte Horrormonster werden zusammengeführt, um vermeintliche Highlights zu schaffen. Meist kämpfen die dann gegeneinander und meist entpuppt sich das Elaborat als Nullnummer. Anders bei Trumbies. Hier werden Donald Trump und Zombies zusammengemischt und wir haben die Aufgabe, diese Epidemie durch gezielte Kopfschüsse ganz Sujet-typisch einzudämmen. Erhältlich ist dieses Spiel für Android hier.

Und noch viel, viel mehr

Donald Trump hat eine wahre App-Flut hervorgerufen. Es ist gar nicht mehr möglich, an dieser Stelle alle Apps vorzustellen. Ein Suchbegriff wie „Trump“ im Play Store liefert bereits eine gewaltige Anzahl an Treffern. Zu nennen wären da etwa „Boycott Trump„, eine App, die zeigt, in welchen Unternehmen Trump seine Finger drin hat, damit wir diese künftig meiden, „Donald Trumpet„, eine Fun-App in der wir ihm mit einer Trompete seine heißgeliebte Föhnwelle von der Rübe blasen oder „Go Trump Yourself„, wo wir unseren eigenen Selfies (eine gewisse Tendenz zur Selbstverstümmelung vorausgesetzt) selbst solch eine spektakuläre Trump-Matte verpassen können.

Quelle: Tagesspiegel