Diese App bringt Frauen so richtig zum Orgasmus Michael Derbort

In Ordnung, tief durchatmen. Stellen wir dieses Thema zunächst einmal versuchsweise auf eine seriöse Grundlage: Wissenschaftler möchten herausgefunden haben, dass nur etwa 25% aller Frauen wirklich zu einem Orgasmus kommen. So mancher männliche Leser mag sich bereits jetzt frustriert fragen, warum dann die holde Partnerin immer die halbe Nachbarschaft zusammen kreischt. Wohlan: Dafür haben wir keine Antwort – aber eine Lösung für das gesamte Dilemma.

Virtuelles Lecktraining

Tja, liebe Männer: Auch die Stimulation will gelernt sein. Immerhin sind die zu bearbeitenden Körperregionen keine Tüte Eis (was sich eigentlich schon geschmacklich bemerkbar machen sollte), sondern hochsensibles Gewebe, das adäquat in Fahrt gebracht werden möchte. Sprich: Der richtige Zungenschlag will geübt sein.

Zum Glück gibt es diese App mit dem treffenden Namen „Lickster„, die uns die Grundlagen spielerisch näherbringt. Und der Vorteil bei der Sache ist, dass wir das zu jeder Zeit an jedem Ort üben können. In Ordnung – in der U-Bahn werden einige Leute vielleicht schon höchst interessiert beobachten, wie wir wie die Berserker das Display unseres Handys ablecken. Das gilt dann aber schlimmstenfalls als exzentrisch. Versuchsreihen direkt am lebenden Objekt würden da schon ganz anders zur Kenntnis genommen werden.

Wir lutschen also nach Leibeskräften an einem virtuellen Eis und ärgern uns darüber, dass es noch keine aromatisierten Displays gibt. Pfeile geben gewissermaßen die Leckrichtung vor. Wer seine Sache gut macht, erntet fleißig Punkte. Auf diese Weise lassen sich die richtigen Stimulationstechniken spielerisch erlernen, Fachbegriffe wie „Boden des Joghurtbechers“, „Mal das Kanu“ oder „hoch, runter, rechts, links“ sind dann bald keine Fremdworte mehr. Die Macher garantieren: Danach bleibt beim nächsten Mal kein Auge mehr trocken!

Die besten … öhm – Kampflecker können sich im Highscore verewigen. Dieser lässt sich dann auch in Facebook teilen, sodass Freude mitfiebern können und der Chef (oder noch besser die Chefsekretärin) unverzüglich über die jüngst erworbenen Zusatzqualifikationen informiert ist.

Dazu gibt es auch den passenden Videoclip, den wir natürlich nicht vorenthalten möchten:

