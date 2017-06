Fidget Spinner jetzt auch als Chrome-Extension Michael Derbort

Unter dem Namen Fidget Spinner macht gerade ein Trend-Spielzeug die Runde, dessen Sinn für die Meisten im Verborgenen liegt, kaum jemand aber daran vorbei kommt. Nun lassen sich diese High-Tech-Kreisel auch virtuell drehen – dank einer Browser-Extension für Chrome.

Virtueller Drehwurm

Diese Extension ist komplett kostenlos und kann problemlos in den Browser eingeklinkt werden. Nach kurzem Anklicken setzt sich das Wunderding auch schon in Bewegung. Wird der Spinner länger angeklickt, gewinnt er richtig an Fahrt und erreicht nach wenigen Sekunden seine Höchstgeschwindigkeit.

Android-Nutzer müssen indessen nicht verzagen: Auch in Apps hat dieses kleine Spielzeug bereits Einzug erhalten. Ein kurzer Blick in den Playstore und Fans dieses Gadgets werden dort ebenfalls fündig.

Quelle: GoogleWatchBlog