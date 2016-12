Snapchat: UniversitÃ¤t verschickt AufnahmebestÃ¤tigungen digital

Ein Universität in den USA geht mit der Zeit: Die Wisconsin-Green Bay-Uni (UWGB) verschickt ihre Aufnahmebestätigungen künftig auch per Snapchat. Bei den künftigen Studierenden kommt das gut an.

Das Prozedere in den USA ist bekanntlich ein wenig anders als hierzulande. In der Regel bewirbt man sich bei mehreren Universitäten, die dann im Optimalfall eine Aufnahmebestätigung verschicken. Das ging bislang stets ganz klassisch über den Postweg. Der Nachteil des Systems: Die lange Wartezeit. Künftig ist das keine Schwierigkeit mehr. Ist der Studierende auf Snapchat vertreten, wird die positive Nachricht auf Wunsch auch direkt über den Messenger verschickt. Der Brief bzw. die Mail kommen aber auch weiterhin, nur eben etwas später.

Laut den zuständigen Personen an der Universität seien vor allem die raschen Antworten ein echtes Highlight. Die Studierenden bekommen also freudige Nachrichten und reagieren entsprechend euphorisch – was dann wiederum die Professoren freut. Für alle Beteiligten also eine gute Sache.

Quelle: DigitalTrends