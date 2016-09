Sockenschuss in Reinkultur: Luxus-Wuffi bekommt gleich acht iPhone 7 geschenkt Michael Derbort

Unser Redaktionshund Stella blickt ganz neidisch drein: Noch nicht einmal ein popeliges Smartphone irgendeiner Billigheimer-Marke ist f├╝r sie ├╝brig. Sie muss sich immer noch mit Festnetz-Telefonie herumschlagen. Auf der (weitgehend) anderen Seite der Erdkugel bekommt ein Hund gleich acht iPhones geschenkt. Die Welt ist ja so verdammt ungerecht!

Des Wahnsinns fette Beute

Coco hei├čt die verw├Âhnte T├Âle aus dem Hause Wang, die statt Hunde-Leckerlis (die Stella immer ganz klasse findet) gleich acht Smartphones ihr Eigen nennen darf. Ist damit bewiesen, dass Multitasking bei Hunde besonders gut funktioniert? Dass sie gleich acht Anrufe gleichzeitig beantworten k├Ânnen?

Mitnichten. Coco hat das Gl├╝ck (oder Pech – das liegt ganz im Auge des Betrachters), das Haustier des Sohnes des reichsten Chinesen zu sein. Das Familienverm├Âgen wird auf 30 Milliarden Dollar gesch├Ątzt. Das reicht f├╝r den Sohnematz des Hauses offenkundig aus, um vollends die Bodenhaftung zu verlieren. In der Vergangenheit wurde der Vierbeiner bereits mit Luxus-Smartwatches begl├╝ckt – Kostenpunkt: rund 33.000 Euro. Geradezu frevelhaft wirkt der desinteressierte Blick des j├╝ngst Beschenkten in Anbetracht der gewaltigen Werte, die sich vor dem h├╝ndischen Auge auf dem Foto oben offenbaren. Uns bleibt lediglich nur noch, gewaltig am Oberst├╝bchen der Familie Wang (oder deren j├╝ngster Generation) zu zweifeln und hiermit eine Sammlung zu organisieren, damit auch Redaktionshund Stella ihr wohlverdientes Smartphone erh├Ąlt.

Quelle: Der Standard