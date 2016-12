Gfycat Loops: Animationen auf dem Smartphone herstellen Hartmut Schumacher

Mit der neuen App „Gfycat Loops“ kannst du Videos in kleine Animationen verwandeln.



Der Online-Dienst Gfycat ermöglicht es, animierte Bilder (nicht nur von Katzen!) zu bestaunen, zu teilen und selbst herzustellen. Nun hat das Unternehmen die App „Gfycat Loops“ veröffentlicht, dank der es möglich ist, auch auf dem Smartphone solche Animationen herzustellen.

Als Ausgangsmaterial können bereits existierende Videos dienen – aus dem Internet oder aus dem Speicher deines Smartphones. Darüber hinaus ist es möglich, Videos von dem Geschehen auf deinem Smartphone-Bildschirm anzufertigen.

Die App bietet auch Funktionen, um den Videos Beschriftungen und Emojis hinzuzufügen – sowie Farbfilter einzusetzen.

Mit deinem Freundeskreis teilen kannst du deine Kunstwerke per SMS, per E-Mail, per Messenger sowie über soziale Netze wie Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr und Pinterest.

