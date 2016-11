Google Entwickler behauptet Android sei sicherheitstechnisch gleichauf mit dem iPhone Samuel Gr├Âsch

F├╝r lange Zeit war ein starkes Argument gegen Android stets der Sicherheitsaspekt. Die Offenheit des Systems wurde von vielen Seiten kritisiert, was durch jede auftauchende Sicherheitsl├╝cke best├Ątigt wurde.

Die Bef├╝rchtungen, dass Googles Android irgendwann Zwecks der Sicherheit ein geschlossenes OS wie iOS werden k├Ânnte, erweisen sich jedoch als unbegr├╝ndet. Vergangene Woche hat Googles Sicherheitschef f├╝r Android bei einer Sicherheits-Konferenz in New York die Behauptung aufgestellt, dass f├╝r fast alle Angriffsvarianten Android und iOS gleich gut in ihren Sicherheitsmechanismen sind.

Dies werde beim deutlich offeneren Android dadurch erreicht, dass das OS erkennt, wenn selbst eine via Drittanbietern installierte APK Datei, dabei ist Schaden am Ger├Ąt anzurichten. Entsprechend w├╝rde dies verhindert. Im Hinterkopf sollte man sich dabei behalten, dass Google mittlerweile t├Ąglich ├╝ber 400 Millionen Ger├Ąte und 6 Billionen Apps auf Sicherheitsl├╝cken scannt, was zu massiven Datens├Ątzen f├╝hren muss, die wohl unter anderem in Sicherheitsfragen sich als hilfreich erweisen.

Quelle: hothardware