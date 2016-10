Google erÃ¶ffnet Shop in New York

Google eröffnet Shop in New York Hartmut Schumacher

In einem Pop-up-Store in New York kann man in aller Ruhe die neueste Google-Hardware ausprobieren.



Google hat bislang nur bescheidene Versuche unternommen, sich mit eigenen Einzelhandelsgeschäften zu etablieren. Ganz anders als der Konkurrent Apple, der weltweit knapp 500 Apple Stores betreibt.

Wenig verwunderlich, denn bisher hat Google sich auf Software statt auf Hardware konzentriert. Mit dem Ver√∂ffentlichen der Pixel-Smartphones hat sich das nun aber ge√§ndert. Und so hat Google in New York zumindest einen Pop-up-Store er√∂ffnet ‚Äď also ein kurzfristiges Ladengesch√§ft (siehe Video).

Bestaunen und ausprobieren können potentielle Kunden dort nicht nur die beiden Pixel-Modelle, sondern auch die Virtual-Reality-Lösung Daydream VR und den Lautsprecherassistenten Google Home.

Kleiner Haken bei der Sache: Tats√§chlich kaufen kann man die Ger√§te in dem Pop-up-Store nicht. Man kann sich lediglich inspirieren lassen ‚Äď und die Ger√§te dann entweder online oder aber

in den Geschäften von Verizon und Best Buy kaufen.