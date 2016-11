Google hat Android vor 9 Jahren eingefÃ¼hrt

Google hat Android vor 9 Jahren eingef├╝hrt Samuel Gr├Âsch

Eine k├╝rzlich erschienene Statistik belegt, Android hat zur Zeit einen Marktanteil von 88%. Das bedeutet konkret, dass im dritten Quartal 2016 328,6 Millionen Ger├Ąte mit Android ausgeliefert wurden – von 375 Millionen Einheiten insgesamt.

Am 22. Oktober 2008 stellte HTC mit dem Dream das erste Ger├Ąt vor, das mit dem neuen Android-OS lief. F├╝r dieses Ereignis war jedoch viel Vorarbeit notwendig. Urspr├╝nglich von der Android Inc. entwickelt, kaufte Google 2005 die Firma um in den Handy-Markt einzusteigen.

Ger├╝chten┬ázufolge arbeitete das Unternehmen um 2006 an einem Prototyp mit physischem Keyboard, das dann durch einen Touchscreen ersetzt wurde, nachdem LG mit dem Prada und Apple mit dem iPhone diesen Schritt gingen. Selbst vermarktete Hardware von Google gab es tats├Ąchlich erst ab 2010 mit dem Start der Nexus-Serie.

Einige Jahre fr├╝her, um genau zu sein am 05. November 2007 stellte Google in Form der Open Handset Alliance mit einigen Partnern das mobile Betriebssystem Android her. Einige Zeit ist seither vergangen, ├╝ber 9 Jahre. Wo stehen wir wohl in 9 Jahren mit Android?

Quelle: tweaktown