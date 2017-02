Google Home: Einkaufen mit Stimmbefehlen Hartmut Schumacher

„Ok, Google, bestelle Katzenfutter und Waschmittel!“ – Sieht so die Zukunft des Einkaufens aus?



Ab sofort können Sie über den smarten Lautsprecher „Google Home“ mit Hilfe von gesprochenen Befehlen einkaufen. Die Software „Google Assistant“, die auf dem Google-Home-Lautsprecher ihren Dienst verrichtet, reicht Ihre Einkaufswünsche weiter an den Shopping-Dienst „Google Express“, an den über 50 Shops angeschlossen sind. Allerdings zumindest bislang nur in den USA.

Um einzukaufen, müssen Sie zunächst in den Einstellungen der „Google Home“-App Ihre Kreditkartendaten und eine Lieferadresse eingeben. Anschließend können Sie mit Befehlen wie „Ok, Google, order paper towels“ online Ihre Einkäufe erledigen. Bis zum 30. April fallen dabei keine Service-Gebühren an.

Quelle: Google Express, Google