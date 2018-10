Google Maps zeigt Position von Ã–ffis an

Google Maps zeigt Position von Öffis an Philipp Lumetsberger

Das aktuelle Google-Maps Update ist vor allem für Öffi-Nutzer besonders interessant. Künftig werden in dem Kartendienst die genauen Standorte von Bus und Bahn in Echtzeit angezeigt. Darüber hinaus soll der Nutzer auch Informationen darüber bekommen, wie voll die jeweiligen Verkehrsmittel gerade sind.

Unter dem Tab „Commute“ sind diese ab sofort zu finden. Auch die aktuelle Verkehrslage und etwaige Verzögerungen sind in dem neuen Tab zu finden. Mit all diesen Informationen kann man die Zeit für den Weg zur Arbeit beziehungsweise nach Hause nun besser einschätzen. So nützlich diese neue Funktion auch sein mag, hängt sie natürlich sehr stark vom Support der jeweiligen Verkehrsbetriebe ab, die die jeweiligen Daten zur Verfügung stellen. Vorerst ist die „Commute“-Funktion in insgesamt 80 Regionen weltweit verfügbar. Google will die Verfügbarkeit jedoch rasch ausdehnen.

Quelle: Google Blog